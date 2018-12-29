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«Нефтехимик» разорвал контракт с Назаровым 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Нижнекамский хоккейный клуб "Нефтехимик" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Андреем Назаровым и членами его тренерского штаба Игорем Петровым и Вячеславом Гусовым по обоюдному согласию сторон.
Как отмечается в сообщении, Назаров также по собственному желанию покинул совет директоров клуба.
"ХК "Нефтехимик" выражает благодарность Андрею Викторовичу, Игорю Зиноновичу и Вячеславу Викторовичу за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении.
На текущей неделе "Нефтехимик" объявил о том, что Назаров отстранен от должности главного тренера команды, исполняющим обязанности был назначен Вячеслав Буцаев.
"Нефтехимик" после 44 проведенных матчей занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в своем активе 35 очков.
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