«Нефтехимик» разорвал контракт с Назаровым

Нижнекамский хоккейный клуб "Нефтехимик" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Андреем Назаровым и членами его тренерского штаба Игорем Петровым и Вячеславом Гусовым по обоюдному согласию сторон.

Как отмечается в сообщении, Назаров также по собственному желанию покинул совет директоров клуба.

"ХК "Нефтехимик" выражает благодарность Андрею Викторовичу, Игорю Зиноновичу и Вячеславу Викторовичу за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении.

На текущей неделе "Нефтехимик" объявил о том, что Назаров отстранен от должности главного тренера команды, исполняющим обязанности был назначен Вячеслав Буцаев.

"Нефтехимик" после 44 проведенных матчей занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в своем активе 35 очков.