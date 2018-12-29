Третьяк дал совет молодежной сборной России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что сборной России нужно улучшать игру в большинстве на чемпионате мира в канадском Ванкувере, передает ТАСС

Подопечные Валерия Брагина одержали на турнире две победы — над Данией (4:0) и Чехией (2:1).

"В матче с чехами пришлось тяжело, ребята вкатываются, необходимо практиковать игру в большинстве, этот компонент отработан недостаточно хорошо. Однако желание хоккеистов видно, впереди еще два тяжелых матча, сложный для нас календарь, но когда нам тяжело, мы играем нормально. Россия всегда выступает фаворитом, но на этом турнире претендентов на победу много, люблю молодежный хоккей за его непредсказуемость", — сказал Третьяк.

Молодежный чемпионат мира по хоккею завершится 5 января.

Ранее команда Путина выиграла со счетом 14:10 в матче Ночной лиги.