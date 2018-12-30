Овечкин продлил безголевую серию в нынешнем сезоне НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию до пяти встреч после того, как ему не удалось забить в гостевом матче с «Оттавой Сенаторз» (2:3). В нынешнем сезоне эта его самая длинная подобная пауза, сообщает «Чемпионат».

Тем не менее российский снайпер остаётся самым забивающим хоккеистом регулярного чемпионата (29 голов), а его команда выиграла в четырех из пяти матчей.

Черная полоса Овечкина началась после 15 декабря. Тогда ему удалось забросить шайбу в домашнем матче с «Баффало Сэйбрз».

Овечкин уехал в США тринадцать лет назад, до этого он выступал за московское «Динамо».