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Овечкин продлил безголевую серию в нынешнем сезоне НХЛ 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию до пяти встреч после того, как ему не удалось забить в гостевом матче с «Оттавой Сенаторз» (2:3). В нынешнем сезоне эта его самая длинная подобная пауза, сообщает «Чемпионат».
Тем не менее российский снайпер остаётся самым забивающим хоккеистом регулярного чемпионата (29 голов), а его команда выиграла в четырех из пяти матчей.
Черная полоса Овечкина началась после 15 декабря. Тогда ему удалось забросить шайбу в домашнем матче с «Баффало Сэйбрз».
Овечкин уехал в США тринадцать лет назад, до этого он выступал за московское «Динамо».
Хоккей , Александр Овечкин
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