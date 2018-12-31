С Канадой такое не пройдёт. Россия отскочила от Швейцарии в безумном матче

Брагин удивил, заявив Шашкова вместо Хованова

За двое суток, что разделяли матчи сборной России с чехами и швейцарцами, из каждого утюга только и были слышны призывы заявить Александра Хованова. Наш сильнейший центр 2000 г.р. смотрел со стороны, как Виталий Кравцов с большим скрипом привыкает к новой для себя позиции. После победы над Чехией, в котором первое звено во главе с челябинцем проснулось только к третьему периоду, казалось, что выбор между Ховановым и Шашковым в пользу первого очевиден. Но Брагин удивил.

Главный тренер «молодёжки» поочерёдно уничтожал звено «канадцев», которое великолепно выглядело на суперсерии. Сперва Дмитрия Завгороднего не взяли даже на сбор, следом при таинственных обстоятельствах отцепили Ивана Чеховича , хотя он уже забивает за клуб. Травма? Нет, не слышали. И вот теперь в борьбе за последнюю вакансию в составе проиграл центральный нападающий этого звена.

Впрочем, когда Шашков занял место Коваленко, стало понятно, что с плечом «железнодорожника» не всё в порядке, и этот выбор Брагина во многом вынужденный. Сын Русского Танка классно отыграл матч с чехами, отметился голом, но сильно ударился о борт. Кажется, третий период он провёл на морально-волевых, а быть может и вовсе на уколах. Учитывая, что сибиряк Шашков тоже крайний форвард, как и Коваленко, ставка на него более или менее логична.

Россия проснулась только после 0:2

Но не успел Шашков провести первую смену на чемпионате мира, как сборная России уже проигрывала. Настоящим шоком стал гол швейцарцев на 49-й секунде. Если Илья Морозов был весь в борьбе и вроде бы обезвреживал своего оппонента, то Марк Рубинчик держал воздух, в итоге — 0:1. А вот играл против него вовсе не Филипп Курашёв , а всего лишь Марко Леман — нападающий, который набрал своё первое очко на турнире.

Проснулись ли подопечные Брагина после такого начала? Как бы не так. Чуть ли не в следующей смене Артём Галимов сделал новогодний подарок для того самого Курашёва. После потери казанца в своей зоне лучший снайпер чемпионата мира, чей отец до недавнего времени помогал Сергею Зубову в «Сочи», мог делать счёт 2:0, но пощадил свою историческую родину. Однако в том, чтобы пропустить повторно, россияне усердствовали с особой настойчивостью. Рано или поздно это должно было произойти.

Когда Рубинчик вновь провалился и позволил швейцарцам убежать один на один, его подстраховал одноклубник по «Торосу» Даниил Тарасов . Но даже наш вратарь был не в силах что-либо поделать, когда в атаке во время швейцарской атаки на нашем пятаке остался один-единственный Иван Морозов . На всякий случай напомним, что он центрфорвард. А вот его однофамилец из «Сибири», будучи защитником, вёл борьбу у борта и целую вечность поднимал потерянную клюшку. Где был второй защитник, когда забивал Валентин Нуссбаумер, остаётся загадкой.

Складывалось впечатление, что игроки сборной России порой не понимали, где они находятся и против кого играют. А ведь, между прочим, швейцарцы разгромили датчан, покусались с канадцами и урвали одно очко у чехов. Это чрезвычайно вязкая и опасная на контратаках команда, которую ни в коем случае нельзя недооценивать. Видимо, это осознали не все. Накрывать швейцарцев в своей, а лучше — в средней, зоне нашим парням не удавалось, отсюда масса моментов у ворот Тарасова и 0:2 к середине первого периода.

В КХЛ у Подколзина могли найти офсайд

И ведь не скажешь, что наши парни ничего не создавали впереди. Шансы были, правда, не столько, сколько ждёшь от фаворитов МЧМ. После того самого нереализованного выхода на ворота Тарасова россияне ответили броском Григория Денисенко в штангу. А перед второй пропущенной шайбой наше четвёртое звено провело отличную атаку. И именно питерское сочетание чуть позже отквитало одну шайбу. Правда, в КХЛ этот гол могли бы и не засчитать: коньки Василия Подколзина, который ассистировал Кириллу Марченко, въехали в зону раньше, чем шайба, и в нашей лиге на этот счёт обязательно бы взяли челлендж.

То и дело в атаке сборной России возникли отдельные вспышки. Неплохо комбинировали Денисенко с Кравцовым. Нацелен на бросок был Шашков, который пытался доказать, что не случайно попал в итоговую заявку. Но во всём этом не было системы. Даже проигрывая швейцарцам, подопечные Брагина больше боролись, чем играли, совершая бесчисленные забросы в зону. А вот хоккеисты из страны сыров и шоколада моментально наказали нас за первую же грубую ошибку во втором периоде. Подколзин отдал неточный слепой пас в своей зоне, тем самым позволив Леману оформить дубль.

Большинство наконец-то засверкало

Кто знает, быть может, сборная России и не смогла бы уйти с «-2», если бы Дмитрий Саморуков тут же не сделал гол из ничего. Быстрый ответ не позволил швейцарцам застегнуться на все пуговицы, а вскоре команды устроили баттл неравных составов. И что в меньшинстве, что в большинстве россияне были на порядок убедительнее. Если бы Кирилл Слепец реализовывал все свои выходы один на один в меньшинстве, в игре со Швейцарией у него был бы по меньшей мере дубль, а вопрос о лучшем снайпере турнира вопрос бы не стоял. Но насколько удивительны его побеги в меньшинстве, настолько же слаба реализация.

Сравнять счёт сборной России удалось благодаря большинству, которое впервые на чемпионате мира по-настоящему засверкало. Похоже, что поворотным стало решение Брагина поставить в первую спецбригаду Подколзина. Самый молодой игрок нашей «молодёжки» пошёл столбить пятак, развязав руки лидерам. А их хлебом не корми — дай поплести кружева. После долгого и содержательного розыгрыша Кравцов выдал филигранную передачу на Денисенко, а тот в касание попал в ближний угол — 3:3!

Два буллита за один эпизод. Такого вы ещё не видели!

И вот тут началось нечто необъяснимое. Саморуков, играя в большинстве, упустил шайбу на синей линии, что привело к целой череде странных событий. Пытаясь догнать швейцарца, он повалил его на лёд, но тот не успокоился и быстро поднялся. Дмитрий, недолго думая, срубил соперника во второй раз. Сразу стало понятно, что двойной проступок не сойдёт ему с рук, но вряд ли кто-то мог представить масштаб.

Сначала судьи отправили нашего защитника на скамейку штрафников, а Леману дали шанс оформить хет-трик. Швейцарец Тарасова не переиграл, после чего, ко всеобщему изумлению, в ворота сборной России был назначен… второй буллит! На этот раз его поехал бить Курашёв, но результат был тот же. Саморукова тем временем из заточения выпустили. Уникальный случай для мирового хоккея, когда за один игровой момент назначается сразу два буллита, прошёл для нашей «молодёжки» без последствий.

Всё бы ничего, но на этом чудачества не закончились. Будто бы заведённый этой ситуацией Иван Муранов совершил абсолютно безрассудный поступок. В моменте, где ничего не предвещало неприятностей для сборной России, динамовец нанёс рядом стоящему швейцарцу колющий удар ниже пояса. Глупость, которую сотворил наш форвард, судьи наказали по всей строгости, выгнав Муранова до конца матча. И ведь не скажешь ничего против арбитров, среди которых был белорус Максим Сидоренко. Во всём мы были виноваты сами.

20 минут искреннего хоккея. Смотреть «молодёжку» уже не скучно

Пять минут в меньшинстве могли надломить сборную России, но тут Брагин вытащил козырь из рукава. Им, в который уже раз, стал Слепец. На этот раз вместо побега из своей зоны Кирилл сыграл на перехвате в чужой и вывел нашу «молодёжку» вперёд! Впервые вырвавшись вперёд, наши парни поймали кураж, а вот швейцарцы, напротив, потеряли веру в свои силы. За третий период они забросили всего одну шайбу, пропустив при этом четыре.

Валерий Брагин , который по-отечески отбил челябинцу пять, когда тот приехал на лавку. Забивали в нашем составе и защитники и нападающие, в большинстве, меньшинстве и равных составах. Шашков своём первом матче на турнире заработал две голевые передачи: сначала он помог отличиться в Александру Алексееву , а после — Павлу Шэну. Ну а точку в матче поставил Кравцов, отметивший свой гол жестом Артёма Дзюбы. В роли Станислава Черчесова выступил, который по-отечески отбил челябинцу пять, когда тот приехал на лавку.

Два первых матча сборной России на чемпионате мира откровенно навевали скуку. Организованный, прижимистый, но не самый зрелищный хоккей — немного не то, чего ждёшь от молодёжного хоккея. Но вот со швейцарами наши парни выдали нечто такое, что потом обсуждают в офисах, а в данном случае — за праздничными столами. Огрехов в игре команды Брагина было немало, а свой истинный уровень она демонстрировала лишь отрезками. С Канадой в новогоднюю ночь подобное вряд ли прокатит. Но лучше так, с эмоциями, нараспашку, чем мучения без намёка на улыбку.