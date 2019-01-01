МЧМ-2019. Россия — Канада — 2:1, обзор матча, видео, 1 января

Есть первая победа над «кленовыми листьями» за пять лет и первое место в группе.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2019 года

Матч Россия — Канада на МЧМ в новогоднюю ночь, что может быть вкуснее? Какими бы жаркими ни были битвы Швеции с США или России со Швейцарией, по обе стороны океана всегда с придыханием ждут встреч наших ребят с родоначальниками хоккея. Эти матчи — как оголённый нерв, им не нужна лишняя реклама, а игрокам — дополнительная мотивация. Всё и так понятно.

Канадское телевидение перед игрой вспоминало одну из самых сумасшедших побед канадцев — полуфинал 2009 года, в котором Дмитрий Куликов совершил знаменитую ошибку меньше чем за 10 секунд до сирены, а Джордан Эберле забил не менее знаменитый гол. И напоминало — Канада и Россия — две самые титулованные команды в истории молодёжных первенств, наша сборная выиграла больше медалей, но Канада опережает нас по количеству золота.

На эпохальную битву были заявлены все, включая Николая Коваленко , который, судя по всему, получил травму в игре с Чехией. Иван Муранов избежал дисквалификации за колющий удар в матче со Швейцарией, и Валерию Брагину не пришлось перетряхивать тройки нападения.

Первые пять минут наверняка заставили проснуться даже тех, чей организм отчаянно сопротивлялся бодрствованию в этот ранний новогодний час. Конечно, канадцы забили на первых минутах, как и в предыдущих матчах на этом турнире. Конечно, наши ребята ошибались и переживали — Коди Гласс проиграл вбрасывание в зоне атаки, но тут же дважды (!) обокрал наших защитников и сам решил момент.

This puck has 20/20 vision pic.twitter.com/joEjhS330a— Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 1 января 2019 г.

Но не прошло и пары минут, как канадцы сами себя наказали, когда на ровном месте получили 2+10. Основная спецбригада нашей сборной образцово разыграла лишнего — Кравцов с синей линии быстро перевёл шайбу на Денисенко, который поджидал передачу в левом круге вбрасывания и в касание пробил ДиПиетро.

После гола подопечные Брагина почувствовали уверенность и стали играть всё лучше, ни о каком доминировании канадцев речи уже не шло. Были и затяжные позиционные атаки, но лучше всего у наших получались стремительные уколы.

«Рыбка» Комтуа возмутила даже канадцев

В середине первого периода у скамеек запасных столкнулись два капитана. Макс Комтуа ударил Клима Костина клюшкой по ногам, россиянин в ответку толкнул его в грудь. Комтуа упал красиво, впечатлив даже судей, и оба капитана поехали в штрафбокс. Один — за толчок клюшкой, другой — за симуляцию.

Listen I know I poke fun at Canada a lot but, in all seriousness, I hope Max Comtois is okay after this. You never like to see this kind of gruesome violence out there pic.twitter.com/OLGpH5yZwO— Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 1 января 2019 г.

Комтуа на этом МЧМ с завидной постоянностью демонстрирует артистические способности, и хотя трибуны громко выражали недовольство удалением 14-го номера сборной Канады, североамериканские специалисты были едины во мнении, что капитан не должен «нырять». В перерыве Комтуа разнёс бывший нападающий Джефф О’Нилл, который немало поиграл в НХЛ.

«Комтуа надо убрать «рыбки» из своей игры. Я играл с двумя капитанами сборной Канады — Тоддом Харви и Эриком Линдросом, и они себе такого никогда не позволяли. Капитан должен подавать пример, а Комтуа — слишком хороший игрок для таких глупостей. Тренер говорил, что надо играть, как мужчина, мужчины так не падают каждый раз, когда тебя кто-то касается. Он уже не в первый раз симулирует, я понимаю, что он хочет получить большинство для своей команды, но заканчивать с этой хренью».

В этом моменте судьи разобрались верно, а вот когда Энтвистл прыгнул на Василия Подколзина у борта, нарушения не заметили. Хотя наша 17-летняя звёздочка уже давно рассталась с шайбой, да и удар пришёлся высоковато. Василий упал, а канадцы имели отличный шанс выйти вперёд. К счастью, они не забили, а Подколзин смог подняться на ноги и продолжить матч.

Невероятный Кочетков

В формате «четыре на четыре» канадцы чувствовали себя более вольготно и на последней минуте периода устроили настоящий штурм. Так же бодро «кленовые листья» начали и второй период, лучший момент забить был как раз у Комтуа, у которого Кочетков украл верный гол.

Comtois straight-up robbed by Pyotr Kochetkov. Hate to see it pic.twitter.com/6uwHLCrV6T— Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 1 января 2019 г.

Это уже можно было назвать доминированием. 13 бросков канадцев за 20 минут против пяти у россиян. На нашего вратаря в середине матча выпала бешеная нагрузка, но Кочетков не дрогнул. Под конец периода россияне получили два удаления подряд — сначала штраф выписали Кравцову, затем Подколзину. Команда Брагина на этом турнире приучила, что в меньшинстве опасна чуть ли не больше, чем в большинстве, но с канадцами постоянные контратаки не прошли.

Канадцы прочно обосновались в нашей зоне, давили, но наши ребята мужественно оборонялись и блокировали броски, жертвуя своим здоровьем. Когда удавалось выводить шайбу из зоны, бежать вперёд уже не оставалось сил. А Кочетков был великолепен. Он, кстати, в суперсерии играл точно так же, пропустив всего два гола с 92 бросков, и выиграл три матча из трёх. В раздевалке ребята наверняка его поблагодарили — дрогни он во втором периоде, пропусти от Комтуа, и канадцы наверняка дожали бы россиян. Кочетков не дрогнул.

Есть первая победа над Канадой с 2014 года

В начале третьего периода Саморуков, чьи действия со Швейцарией привели к двум буллитам подряд в ворота нашей команды, грамотно и без нарушения правил нейтрализовал выход канадцев два в одного. Вообще, в обороне наши ребята играли очень собранно, практически не упускали соперника, а допуская ошибки, тут же бросались их исправлять.

Постепенно игра выровнялась, обе команды стали действовать более осторожно. У наших ребят стали появляться моменты — Подколзин пытался накрутить чуть ли не всю пятёрку канадцев, Слепец бросал с ползоны. Павел Шэн выскочил на смену и тут же нанёс бросок, а через несколько секунд забил гол. Легко продавил Филиппса, а Бушар, охранявший на пятачке кукурузу, даже не дёрнулся, чтобы помешать русскому форварду.

I was about to say «not a good look for Evan Bouchard» but it appears he had the best look in the building pic.twitter.com/qwjehAd3An— Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 1 января 2019 г.

Канадцы впервые на этом турнире оказались в положении отыгрывающихся. И бросили все силы на то, чтобы сломить сопротивление русских ребят. Но Кочетков закрыл ворота на замок, а от канадцев, кажется, отвернулась удача. Не надо было бить Подколзина и делать «рыбки».

Россия не обыгрывала Канаду на молодёжных чемпионатах мира пять долгих лет, с матча за бронзу на МЧМ-2014. Эта неудачная серия подошла к концу. Команда Брагина заняла первое место в группе и теперь постарается переломить другую неудачную серию — семь лет без золота. Этот путь начнётся 3 января в четвертьфинале со Словакией.