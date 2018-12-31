«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу» в матче НХЛ. Кузнецов отметился голевой передачей

"Вашингтон" со счетом 3:6 уступил "Нэшвиллу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий столичного клуба Евгений Кузнецов сделал одну результативную передачу.

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Михал Кемпни (5-я минута), Якуб Врана (9) и Чендлер Стивенсон (29). У гостей отличились Рокко Гримальди (10), Микка Саломаки (30), Райан Йохансен (32), Фредерик Годро (35), Райан Эллис (51), Виктор Арвидссон (59).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на льду 21 минуту 4 секунд, на его счету пять силовых приемов. Кузнецов отыграл 19 минут 21 секунду и отметился результативной передачей. Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов очков не набрал, отыграв 21 минуту 4 секунды.

"Вашингтон" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко. "Нэшвилл" идет пятым в Западной конференции с 48 очками. В следующем матче "Вашингтон" на выезде сыграет с "Сент-Луисом" 4 января. "Нэшвилл" 2 января дома встретится с "Филадельфией".

В другом матче "Нью-Джерси" на своей площадке разгромил "Ванкувер" со счетом 4:0.