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США победили Чехию в 1/4 финала МЧМ по хоккею 

RT на русском + ещё 9 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Сборная США по хоккею для игроков не старше 20 лет в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира взяла верх над национальной командой Чехии со счётом 3:1.
В первой половине встречи, проходившей на «Сэйв-Он-Фудс Мемориал-центр» в Ванкувере, симпатичнее смотрелись американцы. Они отличились дважды, благодаря точным броскам Ноа Кейтса и Джоша Норриса.
В середине третьего периода европейцы сократили отставание, в неравных составах отличился Мартин Каут. После чего в концовке заменили вратаря на шестого полевого игрока, однако Саша Хмелевски забросил шайбу в пустые ворота и сборная США довела встречу до победы.
В полуфинале, 4 января, американцы встретятся с победителем пары Россия — Словакия.
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