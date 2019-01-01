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Овечкин в шестой раз признан лучшим снайпером НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал лучшим снайпером Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за календарный год, сообщает "Советский спорт".
Форвард в течение 2018 года забросил 54 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Это лучший показатель лиги за календарный год.
При этом Овечкин в шестой раз признан лучшим снайпером НХЛ. Подобного результата достигал только легендарных канадский хоккеист Фил Эспозито.
По информации NHL Public Relations, результат не стал лучшим в истории, канадец Морис Ришар, в чью честь ныне названа награда, вручаемая лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ, делал это семь раз.
Ранее форвард "Вашингтона" Кузнецов высказался о рекордах Овечкина.
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Хоккей , Александр Овечкин , Советский спорт
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