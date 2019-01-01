Овечкин в шестой раз признан лучшим снайпером НХЛ

Форвард в течение 2018 года забросил 54 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Это лучший показатель лиги за календарный год.

При этом Овечкин в шестой раз признан лучшим снайпером НХЛ. Подобного результата достигал только легендарных канадский хоккеист Фил Эспозито.

По информации NHL Public Relations, результат не стал лучшим в истории, канадец Морис Ришар, в чью честь ныне названа награда, вручаемая лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ, делал это семь раз.

Ранее форвард "Вашингтона" Кузнецов высказался о рекордах Овечкина.