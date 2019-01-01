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Известный хоккеист устроил дебош на борту самолета 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Известный хоккеист устроил дебош на борту самолета, следовавшего из Сочи в Москву, сообщает "Интерфакс".
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Лайнер был вынужден совершить вынужденную посадку первого января в Воронеже из-за пьяного дебошира, который требовал еще одну первую порцию алкоголя, но ему было отказано. Он поругался со стюардессой, ударил ее, а потом также вступил в конфликт с соседом, который старался унять хоккеиста.
"Это известный российский хоккеист, играющий в России и за рубежом", — сообщает агентство со ссылкой на неназванный источник. Однако имя спортсмена пока не разглашается.
В Воронеже дебошир был передан полиции, а самолет вылетел в Москву.
Ранее форвард сборной США пытался травмировать финского игрока.
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