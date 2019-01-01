Сапрыкин устроил дебош в самолёте. Говорят, он ударил бортпроводницу

Та отказала ему в очередной порции виски. Самолёт вынужденно сел в Воронеже.

Известный хоккеист устроил дебош в бизнес-классе лайнера Сочи — Москва, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта Воронежа.

«Удалось установить личность задержанного за дебош мужчины. Им оказался известный российский хоккеист, играющий в России и за рубежом», — сказал собеседник.

Имя хоккеиста поначалу не называлось.

«В транспортную полицию поступило сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна, выполняющего рейс из Сочи в Москву. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников, в связи с чем командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Воронеже», — цитирует Волк ТАСС.

Во время полёта мужчина злоупотребил алкоголем и ударил бортпроводницу, когда та отказала ему в очередной порции виски. Также мужчина подрался с соседом по креслу. Из-за дебоша самолёт экстренно сел в Воронеже.

Им оказался Олег Сапрыкин

Хоккеистом, устроившим дебош на борту самолета, который следовал из Сочи в Москву, в итоге оказался Олег Сапрыкин. По информации Федерального агентства новостей, чемпиона мира 2009 года уже отпустили из отдела полиции.

«В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (»Мелкое хулиганство»), — сказала Волк.

37-летний Сапрыкин, отметим, уже завершил профессиональную карьеру, он играл за ЦСКА, СКА и два клуба НХЛ. В составе сборной России хоккеист в 2009 году стал чемпионом мира.

Последним клубом Сапрыкина был уфимский «Салават Юлаев». Он покинул клуб в 2016 году и больше в КХЛ не играл. Летом 2016 года к Сапрыкину проявлял интерес «Куньлунь», но переход игрока в китайскую команду не состоялся. Всего на счету Сапрыкина 324 игры в КХЛ и 136 очков. Также хоккеист успел поиграть в НХЛ за «Калгари», «Финикс» и «Оттаву» (137 очков в 325 играх).