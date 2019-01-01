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Александр Овечкин в шестой раз стал лучшим снайпером НХЛ за календарный год 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Reuters
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 54 шайбы в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги в 2018 году (вторая часть сезона-2017/18 и первая сезона 2018/19). Это лучший показатель лиги за календарный год.
Овечкин в шестой раз за карьеру стал лидером НХЛ по числу голов за календарный год. Это второй результат в истории лиги (подобного добивался также легендарный канадский нападающий Фил Эспозито). Чаще это удавалось лишь одному игроку — канадец Морис Ришар, в чью честь ныне названа награда, вручаемая лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ, делал это семь раз.
В заключительном матче в 2018 году «Вашингтон» проиграл «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу подопечных Питера Лавиолетта, которые по ходу второго периода проигрывали 1:3.
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Хоккей , Александр Овечкин
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