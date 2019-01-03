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Бобровский готов отказаться от Матча звезд НХЛ 

РИА Новости + ещё 10 10 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Российский голкипер команды "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский в интервью для The Athletic заявил, что предпочел бы отдых, вместо традиционного Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги, который пройдет в конце января.
По словам Бобровского, его команде предстоит сложная вторая часть сезона и ему лучше отдохнуть.
"Честно говоря, я бы лучше отдохнул. Это мое личное мнение. Остаток сезона будет для нас крайне важным. Я бы лучше подготовил себя, свое тело и свой разум", — приводит издание слова российского стража ворот.
Ранее форвард "Вашингтона" отказался от участия в Матче звезд НХЛ.
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Хоккей , Сергей Бобровский
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