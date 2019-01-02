Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хоккеист-дебошир отрицает драку в самолёте 

News.ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Чемпион мира по хоккею в составе сборной России Олег Сапрыкин отрицает обвинения в драке на борту самолёта, который летел из Сочи в Москву.
По его словам, он не может предположить, откуда взялись подобные данные.
«Сразу скажу, что никакой драки не было, я никого не бил и не трогал, ни соседей, ни, боже упаси, стюардесс», — заявил он.
Спортсмен рассказал, что находился в бизнес-классе, где «спокойно выпивал», когда лайнер «неожиданно» приземлился в Воронеже.
«Обслуживали нормально. Всё приносили вовремя. Сзади, в эконом-классе сидел пассажир, который был недоволен нашим поведением», — отметил Сапрыкин.
Он допустил, что, возможно, вёл себя «шумновато», однако оправдался тем, что «всё-таки был Новый год», передаёт Спорт Экспресс.
Ранее News.ru сообщал, что хоккеист злоупотребил алкоголем, подрался с пассажиром, сидевшим по соседству, нецензурно выражался в адрес других пассажиров и бортпроводников, а также ударил стюардессу, которая отказалась налить ему ещё спиртное. Попытки бортпроводников успокоить мужчину не увенчались успехом, и тогда командир воздушного судна принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту. В отношении дебошира возбуждено административное дело о мелком хулиганстве.
News.ru: последние новости
Игрок НХЛ может получить срок за покупку наркотиков Хоккеист-дебошир отрицает драку в самолёте Брагин определился с капитаном «молодёжки»
Комментарии20
Хоккей , Олег Сапрыкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выпивал, вдруг сели в Воронеже»: хоккеист объяснил дебош4
«Ему сломали палку»: россиянин героически выиграл медаль16
«В моей голове поселился червяк, чтобы тр*х*ть мозг»
Медведева в ванне и Тутберидзе в Дубаи
Вратарь «Спартака» вспомнил о наряде с розовыми колготками
Видео
00:38
«Дети не плачут по Мамаеву»: жена накинулась на любовницу
Футбол Статьи
01:10
«Она сказала „нет“: убийца юной пловчихи объяснился
Летние виды спорта Статьи
01:38
Дзюбе припомнили воровство в раздевалке
Футбол
01:06
Медведева подогрела слухи о любовной связи с певцом
Фигурное катание
00:15
Медведева и Костов показали любовь на Новый год
Фигурное катание Прочее
04:43
Россия договорилась с WADA
Летние виды спорта
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
00:38
Мамаев написал заявление об избиении
Футбол
02:38
Жулин затосковал по «женственным частям тела» фигуристок
Фигурное катание
04:43
Путина предупредили об изоляции российского спорта
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение