«Магнитогорск всегда в моем сердце». Малкин поддержал надписью на коньках пострадавших родного города

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс» в коньках с надписями «Магнитогорск всегда в моем сердце» и «Магнитогорск, мы с тобой».

Отдельно Twitter клуба опубликовал видео с подготовкой к акции. «Сегодня у Евгения Малкина особое сообщение», — отмечается в сообщении.

Малкин родился в Магнитогорске, провел там детство и юность, является воспитанником местного «Металлурга», в составе которого выигрывал серебряные и бронзовые награды чемпионата России. В 2006 году он был задрафтован «Питтсбургом» и переехал выступать в НХЛ. В сезоне-2012/13 хоккеист вернулся в «Металлург» во время локаута в НХЛ.

В «Питтсбурга» Маокин три раза брал Кубок Стэнли. Всего в составе «Пингвинов» он провел 823 матча и набрал 970 очков (382 шайб + 588 передач).