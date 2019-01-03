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«Магнитогорск всегда в моем сердце». Малкин поддержал надписью на коньках пострадавших родного города 

360tv.ru + ещё 4 58 минут назад
Фото: 360tv.ru
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс» в коньках с надписями «Магнитогорск всегда в моем сердце» и «Магнитогорск, мы с тобой».
Отдельно Twitter клуба опубликовал видео с подготовкой к акции. «Сегодня у Евгения Малкина особое сообщение», — отмечается в сообщении.
Малкин родился в Магнитогорске, провел там детство и юность, является воспитанником местного «Металлурга», в составе которого выигрывал серебряные и бронзовые награды чемпионата России. В 2006 году он был задрафтован «Питтсбургом» и переехал выступать в НХЛ. В сезоне-2012/13 хоккеист вернулся в «Металлург» во время локаута в НХЛ.
В «Питтсбурга» Маокин три раза брал Кубок Стэнли. Всего в составе «Пингвинов» он провел 823 матча и набрал 970 очков (382 шайб + 588 передач).
Трагедия в Магнитогорске произошла утром 31 декабря. При обрушении дома к моменту написания заметки погибли 33 человека. Следственный комитет рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.
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Хоккей , Евгений Малкин , СКР
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