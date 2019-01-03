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Евгений Малкин вышел на матч НХЛ в коньках с надписью «Магнитогорск, мы с тобой» 

ТК «Звезда» + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский хоккеист сделал две надписи на своих коньках в поддержку пострадавших от взрыва газа в Магнитогорске.
Хоккеист клуба НХЛ «Питтсбург» Евгений Малкин вышел на игру регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс», написав на своих коньках слова поддержки пострадавшим от взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.
«В этот вечер на коньках Евгения Малкина появилась надпись в поддержку всех пострадавших от смертельного взрыва в его родном городе Магнитогорске», — говорится в сообщении пресс-службы американского клуба в Twitter.
На одном из коньков россиянин написал на русском языке «Магнитогорск, мы с тобой». На другом — «Магнитогорск всегда в моем сердце».
Отметим, что Евгений Малкин родился в Магнитогорске и является воспитанником местного хоккейного клуба «Металлург».
Напомним, ранним утром 31 декабря в доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв газа. Почти сразу в социальных сетях появились кадры с места трагедии.
Позже на место ЧП прибыл президент России Владимир Путин.
В среду, 2 января, житель рухнувшего дома рассказал «Звезде» о том, как ему удалось спастись во время происшествия.
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Хоккей , Евгений Малкин , Владимир Путин
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