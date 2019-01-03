Евгений Малкин вышел на матч НХЛ в коньках с надписью «Магнитогорск, мы с тобой»

Российский хоккеист сделал две надписи на своих коньках в поддержку пострадавших от взрыва газа в Магнитогорске.

Хоккеист клуба НХЛ «Питтсбург» Евгений Малкин вышел на игру регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс», написав на своих коньках слова поддержки пострадавшим от взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

«В этот вечер на коньках Евгения Малкина появилась надпись в поддержку всех пострадавших от смертельного взрыва в его родном городе Магнитогорске», — говорится в сообщении пресс-службы американского клуба в Twitter.

Tonight, Evgeni Malkin’s skates have a special message on them in support of all of those affected by the deadly explosion in his hometown of Magnitogorsk, Russia.



The rough translation on each skate is «Magnitogorsk we are with you» and «Magnitogorsk you are in my heart». pic.twitter.com/abojfJprvM— Pittsburgh Penguins (@penguins) 3 января 2019 г.

На одном из коньков россиянин написал на русском языке «Магнитогорск, мы с тобой». На другом — «Магнитогорск всегда в моем сердце».

Отметим, что Евгений Малкин родился в Магнитогорске и является воспитанником местного хоккейного клуба «Металлург».

Напомним, ранним утром 31 декабря в доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв газа. Почти сразу в социальных сетях появились кадры с места трагедии.

Позже на место ЧП прибыл президент России Владимир Путин

В среду, 2 января, житель рухнувшего дома рассказал «Звезде» о том, как ему удалось спастись во время происшествия.