Российская молодежка разгромила сборную Словакии на ЧМ по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею одержала победу над сборной Словакии и вышла в полуфинал чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Об этом в четверг, 3 января, сообщает ТАСС

В составе Словакии авторами заброшенных шайб стали Мартин Фегервары на 44-ой минуте, а также Милош Роман на 59-ой и Михал Иван на 60-ой.

Отмечается, что подопечные Валерия Брагина одержали свою самую крупную победу на нынешнем турнире, забросив наибольшее количество шайб. В ночь на 5 января россияне сыграют в полуфинале со сборной США, которая в четвертьфинале обыграла чехов со счетом 3:1.

1 января российская молодежка одержала победу над сборной Канады. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Молодежный ЧМ по хоккею проходит в Ванкувере и Виктории (Канада). Турнир начался 26 декабря и завершится 5 января.