Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин отреагировал на вылет Канады в четвертьфинале домашнего для них молодёжного чемпионата мира.
«Ничего не могу сказать по этому поводу. Это их проблема», — цитирует специалиста Sport24.
Он также прокомментировал ошибки российских защитников в матче со Словакией (8:3).
«В своей зоне надо проще сыграть, когда проще играют, то все по-другому. Будем работать», — сказал Брагин.
Канада уступила в овертайме Финляндии. Игра завершилась со счётом 1:2.
Ранее Тони Утунен выразил уверенность, что сборная Финляндии выиграет МЧМ-2019.