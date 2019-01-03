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Брагин: вылет сборной Канады с МЧМ — их проблемы 

RT на русском 1 час назад
Фото: ©iihf.com
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин отреагировал на вылет Канады в четвертьфинале домашнего для них молодёжного чемпионата мира.
«Ничего не могу сказать по этому поводу. Это их проблема», — цитирует специалиста Sport24.
Он также прокомментировал ошибки российских защитников в матче со Словакией (8:3).
«В своей зоне надо проще сыграть, когда проще играют, то все по-другому. Будем работать», — сказал Брагин.
Канада уступила в овертайме Финляндии. Игра завершилась со счётом 1:2.
Ранее Тони Утунен выразил уверенность, что сборная Финляндии выиграет МЧМ-2019.
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