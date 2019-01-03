Брагин: вылет сборной Канады с МЧМ — их проблемы

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин отреагировал на вылет Канады в четвертьфинале домашнего для них молодёжного чемпионата мира.

«Ничего не могу сказать по этому поводу. Это их проблема», — цитирует специалиста Sport24.

Он также прокомментировал ошибки российских защитников в матче со Словакией (8:3).

«В своей зоне надо проще сыграть, когда проще играют, то все по-другому. Будем работать», — сказал Брагин.

Канада уступила в овертайме Финляндии. Игра завершилась со счётом 1:2.

Ранее Тони Утунен выразил уверенность, что сборная Финляндии выиграет МЧМ-2019.