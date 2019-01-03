Россия сыграет с США в полуфинале МЧМ

Сборная России сыграет с национальной командой США в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира 2019 года, проходящего в Ванкувере, сообщает "Советский спорт"

Встреча состоится пятого января и начнется в 0:00 по московскому времени.

Во втором полуфинале сыграют сборные Швейцарии и Финляндии, обыгравшие Швецию и Канаду. Они начнут свой матч в 4:00 по московскому времени.

Подопечные Валерия Брагина на групповом этапе были сильнее Дании (4:0), Чехии (2:1), Швейцарии (7:4) и Канады (2:1), а в четвертьфинале разгромили сборную Словакии со счетом 8:3.

Ранее сообщалось, что сборная Швейцарии одолела команду Швеции в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею.