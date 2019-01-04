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Финский Петрозаводск? После вылета своих с МЧМ канадское СМИ попутало берега 

Чемпионат.com 20 минут назад
Фото: Instagram
Канада была ошеломлена поражением своей сборной в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира-2019 с Финляндией. Ещё бы, впервые в истории турнира остаться без медалей на родной земле. Одно из крупнейших спортивных СМИ страны канал TSN опубликовал в соцсетях картинку, сообщающую о выходе Суоми в полуфинал. На ней оказалась карта Финляндии с границей восточнее Петрозаводска.
Первыми это заметили в финских СМИ. А TSN, видимо, нет, и даже через 12 часов после публикации картинки она по-прежнему размещена в его «твиттере» и «инстаграме». Iltalehti назвал публикацию сбивающей с толку и отметил: «Безусловно, победа Финляндии стала исторической, потому что молодёжная сборная Канады до этого всегда брала медали на домашних турнирах. Но всё же отсылка к войне — это, мягко говоря, своеобразно».
Справа на картинке отчётливо видны названия Äänislinna, Kontupohja, Karhumäki и другие. Это Петрозаводск, Кондопога и Медвежьегорск. А также слова East Karelia — Восточная Карелия. А вот и сама современная карта.

Что это за карта?

Финляндия — ближайший сосед нашей страны, который более 100 лет входил в состав Российской империи. После революции 1917 года Финляндия стала независимой, и на севере стали периодически вспыхивать конфликты. Во Вторую мировую войну Финляндия стала союзником нацистской Германии и воевала против СССР. В 1941 году противник захватил Петрозаводск, Выборг и другие города, а также участвовал в блокаде Ленинграда. Советские войска освободили территории только в 1944 году, в этот трёхлетний промежуток и появилась карта, которую опубликовал TSN.

Невнимательность или обида?

Неужели в Канаде настолько не верили в победу Финляндии, что не подготовили картинку заранее и в спешке брали то, что первым под руку попадётся? Верится в это слабо. Может быть, дело в нерадивом сотруднике, который сделал картинку, что называется, тяп-ляп? Тоже сомнительно, учитывая то, что TSN является более чем авторитетным медиагигантом.
А может, в Канаде затаили обиду на Россию? Ведь именно наша сборная нанесла «кленовым листьям» поражение в заключительном матче группового этапа и отправила их на четвертьфинал с финнами, а сама получила гораздо более лёгкого соперника в лице Словакии.
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Хоккей , Статьи
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