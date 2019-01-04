Сумасшествие в Канаде. Капитана сборной травят за провал на МЧМ

Комтуа не забил важный буллит. Но это очень крутой игрок, и вы ещё не раз о нём услышите.

Максу Комтуа не позавидуешь. Капитан провалившейся сборной Канады на МЧМ-2019 не реализовал штрафной бросок в овертайме четвертьфинала против финнов, когда всё могло быть решено в пользу «кленовых». Несколько минут спустя Утунен забил победный гол и выбил канадцев из турнира, а на Комтуа обрушился шквал критики.

Болельщики тут же стали предполагать, что было бы, если бы главный тренер сборной Канады Тим Хантер выпустил на буллит кого-либо другого. «Почему выпустил именно Комтуа? Очень просто. Он наш лучший исполнитель штрафных бросков», — сказал наставник. Кроме того, Макс был единственным в команде, кто в прошлом году завоевал золото МЧМ, а значит, обладал намного большим опытом, чем все остальные. Тем не менее он проиграл дуэль финскому голкиперу, за что удостоился большого количества критических замечаний. Статус капитана неудачно сыгравшей команды лишь подлил масла в огонь.

Комтуа в ответе за франкофонов?

Недовольство игрой Комтуа, как и всей канадской сборной, легко можно понять. Канада играла дома при переполненных трибунах и максимально благоприятных условиях. В Канаде статус молодёжного чемпионата мира традиционно очень высок, и канадцы рассматривают этот турнир как своё национальное достояние, тем более, что матчи проходят в праздничные рождественские дни.

«Я не первый раз не забиваю важный буллит. Я буду стараться улучшить свою игру, найти причины неудачи. Надеюсь, у меня ещё будет шанс в моей жизни, чтобы забыть от этом», — пытался оправдаться 19-летний нападающий. При этом он продолжал в интервью хвалить канадских болельщиков. «Мы не смогли отблагодарить наших поклонников. Мы не выполнили свою работу, но это часть игры. Необходимо двигаться вперёд», — заявил Комтуа, который в нынешнем сезоне успел удачно дебютировать в НХЛ за «Анахайм».

Из-за шквала нелицеприятных и унизительных сообщений форварду даже пришлось закрыть возможность комментирования постов на своей странице в «Инстаграме». После этого в дело вмешались не только простые любители хоккея, но и представители власти. Так, сенатор и представитель Партии Квебека Паскаль Берубе написал в своём «твиттере»: «Ситуация с Комтуа — настоящий расизм против франкофонов».

Стоит вспомнить, что франкоязычная часть Канады уже очень давно пытается напомнить о себе как о «настоящих канадцах», считая, что истинная история этой страны начинается с тех времён, когда Канада была колонией Франции. В связи с этим во франкоязычной провинции Квебек французский язык является предметом особой гордости, квебекцы постоянно намекают на возможное обретение независимости, а заодно не упускают случая упрекнуть англоговорящую Канаду в разрушении идентичности.

Применительно к хоккею это выражается в том, что ещё лет 25 назад в «Монреале» очень не жаловали иностранцев, предпочитая всем прочим вариантам комплектования взять своего «француза», а капитаном команды мог быть только франкофон. С тех пор формально многое изменилось, букву С в стане «Канадиенс» долгие годы носил финн Саку Койву, но мышление местных людей осталось прежним. К примеру, устроить обструкцию комиссару НХЛ Гэри Беттмэну , одобрившему переезд «Нордикс» из маленького провинциального Квебека в более крупный Денвер, для любого «настоящего канадца» является делом чести.

Назначение на должность капитана молодёжной сборной Канады именно Макса Комтуа в начале турнира выглядело символичным. 19-летний форвард — один из трёх франкофонов в команде и самый опытный из них. Этот шаг был вполне оправданной и корректной мерой, но затем ситуация вышла из-под контроля.

В «инстаграме» хоккеиста в большом количестве появились оскорбительные комментарии, где его исполнение буллита было названо «дерьмовым». Комтуа обвиняли в проигрыше сборной, говорили, что он не заслужил статуса капитана, а затем пошли оскорбления покруче. Так, несколько комментаторов заострили внимание на том, что Комтуа — «француз», а ещё некоторые «доброхоты» пожелали хоккеисту заразиться ВИЧ-инфекцией.

Из изгоя — в герои. Или наоборот?

В связи со шквалом критики было опубликовано официальное заявление представителей Комтуа — агентской компании Roy Sports Group (оно было напечатано на английском и французском языках.).

«Максим Комтуа — лучший образец канадского хоккеиста, который вырос в рядах сборной и стал самоотверженным лидером. Ни у кого нет больше гордости, что он носит на груди кленовый лист и букву С как капитан команды. Игроки молодёжной сборной понимают и принимают давление, которое сопровождает их роль в хоккейном мире. Стыдно и непостижимо, что несколько трусов, которые прячутся в социальных сетях, могут совершать такие жестокие нападки на характер этих молодых людей, после того как они всем сердцем боролись за страну. Трусливые комментарии больше не будут доступны. Это была идея Максима, чтобы использовать этот момент как возможность показать молодёжи по всей Канаде, что травля в интернете — это настоящая проблема, с которой необходимо бороться», — значится в заявлении.

Канадского форварда поддержали многие представители прессы. «Серьёзно, люди, Комтуа не заслужил ни одного из этих возмутительных комментариев. Он сделал всё, что мог, как и все наши парни. Я горжусь тем, что видел их матчи и работал на этом турнире», — заявил комментатор TSN Рэй Ферраро, в прошлом известный центрфорвард. «Жаль, что Комтуа пришлось пройти через это. Но ситуация превратила его в положительного героя», — добавил обозреватель официального сайта НХЛ Том Гулитти.

Про Комтуа в НХЛ известна одна небольшая байка, которую в прошлом сезоне рассказал на радио Джефф Марек, специалист по оценке личности и перспектив спортсмена. Марек, который работал с «проспектами» «Анахайм Дакс», любил задавать молодёжи вопрос: «Если бы раздевалка загорелась и вы могли взять только одну вещь из своей спортивной сумки, что бы вы взяли?» Большинство игроков называли клюшку, коньки или какой-либо памятный сувенир. Лишь Комтуа выбрал майку своей команды — по мнению Марека, именно поэтому форварда назначили капитаном сборной Канады.