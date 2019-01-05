Костин «послал» трибуны после матча с США. Капитан сборной России был не прав

После поражения в полуфинале МЧМ-2019 от сборной США капитан сборной России Клим Костин попал под обстрел заокеанской критики. Поводом для этого стал не вполне однозначный поступок россиянина, совершённый на эмоциях. Костин, попавший в число трёх лучших игроков матча, выбранных организаторами, швырнул шлем, перед тем как подъехать на вручение подарка. И получилось так, что шлем полетел прямо в направлении вручающих. Выглядело это не очень красиво.

Когда же трибуны начали скандировать «Бу-у-у!», видя поступок Клима, капитан не сдержался и сказал то, что понятно без звука и без перевода. По губам Костина легко читается фраза, которую знает каждый школьник вне зависимости от степени владения английским языком.

Критическая реакция североамериканских болельщиков последовала незамедлительно.

«Это полный позор российского капитана. Сначала он ревёт, как ребёнок, затем посылает проклятия толпе и даже не может толком сфотографироваться с партнёрами по команде как один из трёх лучших хоккеистов команды. Если «Сент-Луис» планирует его «поднимать» в свой состав, я очень расстроен. Да, это эмоции, без сердца играть невозможно — кто же спорит. В мастерстве Костина я не сомневаюсь. Но спортивного хладнокровия у него просто нет. Кроме того, он ещё и немного эгоист», — отметил в «Твиттере» болельщик с именем Джо Маш.

«Этот человек просто неуважительно отнёсся к своей стране. А «Сент-Луису» надо быть повнимательней. Он просто позорит свою команду», — добавил масла в огонь Майк Кентиш.

«В этом есть своя ирония, после того, что он говорил о Комтуа», — отметил болельщик Стефан Мартин.

«Дайте парню успокоиться. Его сердце разбито, он ненавидит проигрывать», — попытался успокоить других комментаторов Нил Конви. В обсуждении болельщиков даже был создан специальный хештег #kostin. «А мне нравится это. Клим так хотел выиграть!» — добавил Коул Падауэр.

«Я, безусловно, понимаю, насколько тяжело Костину далось это поражение. Но в целом от него можно было ждать большего проявления спортивного духа. Особенно если учесть, что он капитан своей сборной», — отметила журналист Джулия Робенхаймер.

«Неужели действия Костина действительно кого-то так сильно волнуют? Хоккеисты потерпели самое важное поражение на данный момент их жизни, а их заставляют пройти через эту церемонию с подарками. Нельзя злиться на игрока, что он снял шлем и скинул его в сторону», — успокоил всех новостной «твиттер» Hockey Daily.

«Да что вы прицепились! У этого парня есть сердце. Он воин, он конкурент. Он мне нравится», — резюмировал болельщик с ником Мэтти.