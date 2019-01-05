Капитан сборной России извинился за свою несдержанность после матча с США

Капитан сборной России Клим Костин принес извинения за свое поведение после окончания полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею с командой США, в котором российские хоккеисты потерпели поражение со счетом 1:2.

19-летний форвард на церемонии награждения после игры с американцами со злости выбросил свой шлем, чем вызвал неодобрительный гул трибун. После этого российский хоккеист, под свист собравшихся на арене зрителей, нецензурно выругался прямо в камеру.

"Когда я покинул лед после нашего поражения от команды США, мне показали видео о том, что произошло и как я себя вел. Я хотел бы извиниться", — написал Костин в своем аккаунте в Twitter.

"Я ничем не отличаюсь от любого американца или канадца. Я очень хотел добыть победу для своих товарищей по команде, моей семьи и моей страны. Проигрыш был болезненный и тяжелый. К моему сожалению, я поступил плохо".