Россия разгромила Швейцарию в финале МЧМ по хоккею

Сборная России обыграла команду из Швейцарии в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Таким образом россияне завоевали бронзовую медаль соревнований, сообщает корреспондент «Ленты.ру»

В составе Швейцарии шайбами отличились Валентин Нуссбаумер и Янник Брюшвайлер.

5 января россияне уступили американцам в полуфинале молодежного ЧМ со счетом 1:2. За золото поспорят команды США и Финляндии. Мировое первенство проходит в канадском Ванкувере.