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Россия разгромила Швейцарию в финале МЧМ по хоккею 

Lenta.ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Сборная России обыграла команду из Швейцарии в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Таким образом россияне завоевали бронзовую медаль соревнований, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча завершилась со счетом 5:2. На 14-ой и 33-й минуте отличились Никита Шашков и Клим Костин. Кирилл Слепец забросил три шайбы на пятой, 47-ой и 58-ой минуте.
В составе Швейцарии шайбами отличились Валентин Нуссбаумер и Янник Брюшвайлер.
5 января россияне уступили американцам в полуфинале молодежного ЧМ со счетом 1:2. За золото поспорят команды США и Финляндии. Мировое первенство проходит в канадском Ванкувере.
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Хоккей , Кирилл Слепец , Никита Шашков , Клим Костин , Lenta.ru
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