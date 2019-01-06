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Олимпийский чемпион высказался о свисте трибун в адрес Костина 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу сборной России над Швейцарией в матче за третье место на молодежном чемпионате мира в Канаде, передает Sport24.
Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу российских спортсменов.
"Молодцы, нужно поздравить нашу команду с третьим местом. Ошибок полно, но это не команда, которая будет играть в одном составе, для многих это будет какой-то наградой за труды и самоотдачу", — заявил он.
Также Кожевников поделился мнением о том, что трибуны свистели капитану российской команды Климу Костину.
"Свист трибун Костину? За его поступки, правильно делали. Я думаю, что для капитана он должен другой пример показывать. Он должен быть в другом ракурсе, он капитан команды. Стоило ли тренерскому штабу наказывать Костина? Я не тренер, не знаю, как бы поступил, может быть, Костина у меня не было бы. Итог турнира — выиграли третье место, это позитив, устроили праздник для болельщиков", — сказал Кожевников.
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Хоккей , Александр Кожевников , Клим Костин
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