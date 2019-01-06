Нытьё и заговоры. Сборная России начала искать внешнего врага

Восемь лет назад после победы в Баффало нашу «молодёжку» не только носили на руках, но и критиковали. За мат, который проник в прямой эфир во время награждения, и за чрезмерно бурное празднование в самолёте. Даже в той бочке липкого и сладкого мёда нашлась ложка чёрной субстанции. Подбросили её, впрочем, наши парни сами, не сдержав эмоций. Когда Тарасенко, Кузнецов и Панарин вернулись на родину, об их похождениях быстро забыли. Всеобщая радость сгладила все углы.

«Победителей не судят», — с этой укоренившейся в обществе мыслью мы снисходительно относимся к чрезмерной эйфории. При этом инструкций, что делать с проигравшими, в отечественном фольклоре не найти. Однако годами нашим спортсменам вдалбливается в голову, что проигрывать тоже надо уметь. И с них, проигравших, всегда больше спрос, чем с победителей. Тем удивительнее реакция некоторых игроков и главного тренера «молодёжки» на вылет в полуфинале чемпионата мира.

Клима Костина. Об этом уже немало сказано по обе стороны океана. Брошенный шлем, «фак» в адрес трибун и демарш награждения часами его совершенно не красит. Мало кого сейчас волнует, что чуть остыв, наш капитан поспешил извиниться. Когда ты профессиональный хоккеист, пусть и молодой, забрать слово просто так не получится. Все политкорректные заявления будут звучать приглушённо на фоне эмоциональных спичей. Для Костина это должно стать уроком. И ладно выходка. Об этом уже немало сказано по обе стороны океана. Брошенный шлем, «фак» в адрес трибун и демарш награждения часами его совершенно не красит. Мало кого сейчас волнует, что чуть остыв, наш капитан поспешил извиниться. Когда ты профессиональный хоккеист, пусть и молодой, забрать слово просто так не получится. Все политкорректные заявления будут звучать приглушённо на фоне эмоциональных спичей. Для Костина это должно стать уроком.

За своё поведение Костин извинился. Эту станцию мы уже проехали, хотя Климу наверняка напомнят о необдуманных поступках, когда он вернётся в «Сан-Антонио». Но вот его слова о том, что в Канаде всё всегда против русских, выглядят странно. Много ли сам Клим играл против канадских сверстников на их территории? Часто ли становился жертвой судейского произвола? Что-то нам подсказывает, что эти слова нашего капитана основаны отнюдь не на собственном жизненном опыте.

Быть может, произнося фразу «мы русские, здесь всё против нас», Костин имел в виду что-то другое. Например, поддержку трибун, которые, разумеется, были в нашем полуфинале за американцев. Вот только чуть раньше в своём послематчевом интервью Клим всерьёз рассуждает о том, что в НХЛ гол Никиты Шашкова засчитали бы, и никакого удара коньком не было. Про НХЛ капитану «молодёжки», конечно, виднее, хотя сам он ещё не провёл за «Сент-Луис» ни матча. Вот только причём тут эта лига, если дело было на турнире под эгидой ИИХФ?

Если бы перед началом МЧМ кто-то сказал, что мы будем цитировать Георгия Черданцева , а тем более — соглашаться с ним, впору было покрутить пальцем у виска. Футбольный комментатор, обычно обходящий хоккей стороной, известен своими не самыми меткими прогнозами и одиозными высказываниями. Но совет Костину он дал такой, что лучше не придумаешь:«Клим, меньше читай интернет и не смотри телевизор. Играй в хоккей. Тогда против тебя будут не все, а только соперник».

Считается, что подобная риторика свойственна зрителям федеральных каналов, которые о неком внешнем враге узнают из программ Владимира Соловьёва Дмитрия Киселёва . Но откуда подобные мысли в голове у 19-летнего парня, который последние два года живёт и играет в США? Всё встаёт на свои места, когда Валерий Брагин, отвечая на вопросы о незасчитанной шайбе, произносит те же самые слова. Гол, якобы, чистый, а движения коньком не было.

То, что простительно молодому пацану, для которого это была последняя попытка выиграть золото молодёжного чемпионата мира, не красит умудрённого опытом наставника. Брагин, с виду, не производит человека вспыльчивого. Несмотря на напряжённый характер матча с американцами, интервью он давал спокойно, рассудительно. Тем удивительнее, что чёрное Валерий Николаевич представляет белым. Не может же быть такого, что главный тренер сборной России не в курсе об изменениях в правилах?

Впрочем, два года назад мы уже проигрывали американцам, будучи уверенными в том, что в серии буллитов пробивается три броска, а не пять. Тогда в правила ИИХФ только-только внесли корректировки. Нельзя полностью исключать, что Брагин, а вместе с ним и игроки, попросту не знали, что с этого сезона достаточно всего лишь развернуть коньки в сторону ворот, чтобы гол не засчитали. Никакого футбольного движения делать уже не обязательно.

Но всё же не покидает ощущение, что внутри молодёжной сборной царило военное положение. Вместо раздевалки — окоп, в качестве полководца — главный тренер. Ну а сверстники-соперники, разумеется, враги. Судьи также с самого начала были по другую сторону баррикад, хотя грубых ошибок в матчах с участием сборной России не допускали. Не считать же таковой назначение двух буллитов за один эпизод с участием Дмитрия Саморукова . Да и большой штраф Ивана Муранова за колющий удар осудили даже на родине.

Не удивимся, если руку к такому восприятию окружающей действительности приложил Олег Знарок . Забираться под панцирь и из-под него отстреливаться — это вполне в духе консультанта «молодёжки». Помните, как сборная России выиграла первый и единственный чемпионат мира под его руководством? Знарка удалили в полуфинале за жест «больного горла», а команда, сплотившаяся вокруг дисквалифицированного главного тренера, вынесла финнов в финале.

Все этим методы мотивации не новы, и широкое используются не только в хоккее. Представив, что против тебя весь мир, проще склеить любой коллектив, будь то рота солдат, хоккейная команда или целая страна. Вот только для нас, почему-то, это становится национальной идеей. Громкие слова, брошенные тренером в раздевалке, могут поднять на подвиги, но если прорастут в голове двадцатилетних парней — рискуют мутировать в нелепые оправдания, которые не имеют ничего общего с реальностью.