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«Ак Барс» проиграл «Трактору» в матче чемпионата КХЛ 

ТАСС + ещё 15 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Казанский "Ак Барс" проиграл челябинскому "Трактору" со счетом 0:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбу забросил Райан Стоа (54-я минута).
"Ак Барс" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 70 очков после 50 матчей. "Трактор" с 46 очками после 46 встреч идет восьмым на Востоке.
В следующем матче "Ак Барс" дома сыграет с московским "Динамо", а "Трактор" на выезде встретится с московским ЦСКА. Обе встречи пройдут 11 января.
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