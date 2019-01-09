«Ак Барс» проиграл «Трактору» в матче чемпионата КХЛ

Казанский "Ак Барс" проиграл челябинскому "Трактору" со счетом 0:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Ак Барс" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 70 очков после 50 матчей. "Трактор" с 46 очками после 46 встреч идет восьмым на Востоке.

В следующем матче "Ак Барс" дома сыграет с московским "Динамо", а "Трактор" на выезде встретится с московским ЦСКА. Обе встречи пройдут 11 января.