«Слован» потерпел четвертое поражение в КХЛ подряд

Хоккеисты братиславского "Слована" проиграли минскому "Динамо" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, состоявшаяся во вторник в Минске, завершилась волевой победой хозяев льда со счетом 5:3 (2:1, 2:1, 1:1). В составе белорусского клуба хет-трик оформил Куинтон Хауден (4, 29, 31), по шайбе забросили Андрей Костицын (2) и Андрей Степанов (60, в пустые ворота). У словацкой команды отличились Кайл Чипчура (1), Томаш Грнка (23) и Джефф Таффе (54).

"Слован" потерпел четвертое поражение в регулярном чемпионате подряд.