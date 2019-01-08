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«Слован» потерпел четвертое поражение в КХЛ подряд 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Хоккеисты братиславского "Слована" проиграли минскому "Динамо" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся во вторник в Минске, завершилась волевой победой хозяев льда со счетом 5:3 (2:1, 2:1, 1:1). В составе белорусского клуба хет-трик оформил Куинтон Хауден (4, 29, 31), по шайбе забросили Андрей Костицын (2) и Андрей Степанов (60, в пустые ворота). У словацкой команды отличились Кайл Чипчура (1), Томаш Грнка (23) и Джефф Таффе (54).
"Слован" потерпел четвертое поражение в регулярном чемпионате подряд.
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