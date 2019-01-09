Россиянина предложили бесплатно поить водкой за контракт с клубом НХЛ

В Instagram появилась фотография рекламного щита, расположенного в американском городе Коламбус (штат Огайо) с предложением к российскому хоккеисту Артемию Панарину , играющему за клуб «Блю Джэкетс». Владелец местного бара пообещал всю жизнь поить спортсмена водкой в своём заведении бесплатно, если он продлит контракт с командой.

Пост собрал более 700 лайков. Автор сообщения призвал пользователей размещать в комментариях хэштег #StayThirstyPanarin.

Американские фанаты с энтузиазмом откликнулись на призыв предпринимателя. Десятки болельщиков отметили аккаунт российского хоккеиста под изображением рекламного щита. Российский любители хоккея также не остались в стороне, но отнеслись к предложению скептически.

«Тёма — это серьезный аргумент, но не видись, они бы еще запас шапок ушанок предложили=))), » — пишет пользователь под ником mapc_apec. (орфография и пунктуация автора сохранены — Ред.).