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Россиянина предложили бесплатно поить водкой за контракт с клубом НХЛ 

Рамблер + ещё 17 10 часов назад
Фото: РИА Новости
В Instagram появилась фотография рекламного щита, расположенного в американском городе Коламбус (штат Огайо) с предложением к российскому хоккеисту Артемию Панарину, играющему за клуб «Блю Джэкетс». Владелец местного бара пообещал всю жизнь поить спортсмена водкой в своём заведении бесплатно, если он продлит контракт с командой.
Пост собрал более 700 лайков. Автор сообщения призвал пользователей размещать в комментариях хэштег #StayThirstyPanarin.
Американские фанаты с энтузиазмом откликнулись на призыв предпринимателя. Десятки болельщиков отметили аккаунт российского хоккеиста под изображением рекламного щита. Российский любители хоккея также не остались в стороне, но отнеслись к предложению скептически.
«Тёма — это серьезный аргумент, но не видись, они бы еще запас шапок ушанок предложили=))), » — пишет пользователь под ником mapc_apec. (орфография и пунктуация автора сохранены — Ред.).
По информации «Спорт-Экспресс», срок действия контракта Панарина с клубом «Блю Джэкетс» истекает в июле 2019 года. С этого момента российский хоккеист сможет принять предложение другого клуба, поскольку станет неограниченно свободным агентом.
Комментарии4
Хоккей , Артемий Панарин
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