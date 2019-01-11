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Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в пустые ворота 

SPORT24.ru + ещё 35 1 час назад
Фото: globallookpress.com
«Вашингтон Кэпиталз» добыл победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.
Дубль в составе победителей оформил российский нападающий Александр Овечкин. Эти шайбы стали для него 31-й и 32-й в сезоне и позволили упрочить лидерство в гонке снайперов.
Свою вторую шайбу Овечкин забросил на 59-й минуте в пустые ворота, когда «Бостон» снял вратаря. Таким образом, россиянин вышел на третье место по голам в пустые ворота за историю НХЛ (33 гола), повторив результат Марио Лемье. Лишь два игрока в истории НХЛ, начиная с сезона-1933/34, забили больше голов в пустые ворота. Это Уэйн Гретцки (56 голов) и Мариан Госса (40 шайб).
Кроме того, Овечкин вышел на чистое 50-е место в истории НХЛ по количеству набранных очков — теперь у него их 1171 (639+532). Он обошел Бобби Халла, в активе которого 1170 (610+560) очков. Лидером является Уэйн Гретцки (2857).
В текущем сезоне в активе Овечкина 49 (32+17) очков в 43 матчах.
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Хоккей , Мариан Госса , Уэйн Гретцки , Марио Лемье , Александр Овечкин
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