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Кросби сравнялся с Овечкиным впервые за 11 лет 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Reuters
Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби отметился заброшенной шайбой и голевой передачей в матче против «Флорида Пантерз», достигнув отметки в 1169 очков за карьеру. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Результативные действия 31-летнего канадца помогли его команде разгромить соперника со счетом 5:1. Они также позволили Кросби сравняться по набранным за карьеру очкам с российским форвардом «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным. В последний раз это удавалось канадскому хоккеисту только в 2008 году. Россиянин очков в минувший игровой день не набрал. «Вашингтон» тем не менее также одержал победу, обыграв «Филадельфия Флайерс» со счетом 5:3.
В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/2019 Овечкин набрал 47 очков (30 заброшенных шайб и 17 голевых передач). При этом россиянин является главным бомбардиром лиги. У канадца 53 очка. Кросби забросил 20 шайб и 33 раза помогал отличиться партнерам.
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Хоккей , Александр Овечкин
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