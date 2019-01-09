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Агент отреагировал на предложение, сделанное Панарину баром в Колумбусе 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: AFP 2018 / Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского форварда клуба НХЛ "Колмабус" Артемия Панарина, отреагировал на предложение, сделанное хоккеисту баром в штате Огайо.
Игроку "Коламбус Блю Джекетс" Артемию Панарину пообещали обеспечить пожизненный запас водки, если он продлит контракт с клубом. Бар High Bank Distillery разместил в городе большой рекламный плакат с соответствующим предложением и изображением бутылки водки. В соцстеях также запустили хэштег #PanarinStayThirsty — "Панарин, будь жаждущим", — который обыгрывает само предложение и призыв остаться в команде и привести ее к победе в Кубке Стэнли.
Ранее агент Дэн Мильштейн сообщил РИА Новости, что хоккеист "полностью доволен ситуацией и прогрессом команды".
"Хорошее начало", — отметил Мильштейн.
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Хоккей , Артемий Панарин , РИА Новости
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