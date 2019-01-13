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Женская сборная России проиграла Финляндии в матче за бронзу МЧМ-2019 

Чемпионат.com + ещё 14 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Женская сборная России потерпела поражение в матче за бронзовые медали молодёжного чемпионата мира с командой Финляндии, встреча завершилась со счётом 0:3.
В начале второго периода финкам удалось забросить две шайбы подряд и выйти вперёд, после чего тренерский штаб принял решение сменить вратаря, Анна Алпатова заменила Дарью Гредзен. В третьем периоде замена вратаря на шестого полевого игрока привела к третьему голу в ворота россиянок.
Россия — Финляндия 0:3 (0:0; 0:2; 0:1)
0:1 — Вайникка (Лайтинен, Холопайнен, 22:59) 0:2 — Суоранта (Алског, Сейккула, 23:32) 0:3 — Ликала (Сейккула, 59:56)
Лучшим игроком матча за третье место в составе российской команды стала Илона Маркова. По итогам турнира лучшими игроками в сборной России признаны Елена Мезенцева, Маркова и Елена Проворова.
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