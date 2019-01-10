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Хоккеиста «молодёжки» встретили в России кастрюлей борща 

News.ru + ещё 1 22 минуты назад
Фото: PA Images/ТАСС
Защитник «Сибири» и молодёжной сборной России Илья Морозов рассказал, как его встречали родители после молодёжного чемпионата мира-2019, завершившегося в Канаде.
«Мама борщ приготовила. Созванивались с ней по ходу турнира, я рассказал, что в Ванкувере только бульон. Мама в ответ: «Скажите, когда приедете, мы прям в аэропорт с кастрюлей приедем»», — сказал Морозов в интервью в прямом эфире на официальном YouTube-канале «Сибири».
Он добавил, что в аэропорту его также встречали друзья. Они придумали кричалки, одна из которых — «Лучшие в мире хоккеисты!». По словам Морозова, его это смутило.
Команда Валерия Брагина на мировом первенстве завоевала бронзовые медали. В матче за третье место россияне переиграли швейцарцев со счётом 5:2. В финале сборная Финляндии оказалась сильнее американцев — 3:2.
Как писал News.ru, сборная России встретится со своими обидчиками в группе МЧМ-2020.
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