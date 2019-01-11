Российский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин признан первой звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата НХЛ, прошедших в четверг, сообщается на официальном сайте лиги.
"Коламбус" в четверг на своем льду в овертайме обыграл "Нэшвилл" со счетом 4:3. Панарин оформил дубль, забросив победную шайбу на 62-й минуте.
Второй звездой дня признан канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, забивший два гола и отдавший передачу в матче с "Флоридой". Звездную тройку замкнул канадский нападающий "Торонто" Джон Таварес, набравший 3 очка (2+1) в игре с "Нью-Джерси".