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Панарин признан первой звездой дня в НХЛ 

РИА Новости + ещё 16 2 часа назад
Фото: Reuters
Российский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин признан первой звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата НХЛ, прошедших в четверг, сообщается на официальном сайте лиги.
"Коламбус" в четверг на своем льду в овертайме обыграл "Нэшвилл" со счетом 4:3. Панарин оформил дубль, забросив победную шайбу на 62-й минуте.
Второй звездой дня признан канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, забивший два гола и отдавший передачу в матче с "Флоридой". Звездную тройку замкнул канадский нападающий "Торонто" Джон Таварес, набравший 3 очка (2+1) в игре с "Нью-Джерси".
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Хоккей , Коннор Макдэвид , Джон Таварес , Артемий Панарин
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