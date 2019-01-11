«Я хочу твою палку». Панарин подарил клюшку фанату, написавшему просьбу на русском

«Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома вырвал победу у «Нэшвилл Предаторз» — 4:3 ОТ. Этот матч выдался крайне удачным для одного из лидеров «Блю Джекетс» нападающего Артемия Панарина

Россиянин оформил дубль, в том числе на его счету победный гол в овертайме. Панарин стал первой звездой матча «Коламбус» — «Нэшвилл». В этом сезоне Панарин провел 41 матч и набрал 46 (15+31) очков.

Кроме того, Панарин подарил клюшку юному болельщику. Ребенок написал плакат на русском языке: «Панарин, я хочу получить твою палку».

В то же время другой лидер «Коламбуса» голкипер Сергей Бобровский отстранен. Клуб не сообщил подробностей, однако источники сообщали, что речь идет о конфликте с главным тренером Джоном Тортореллой.

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