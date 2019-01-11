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Официальный сайт НХЛ назвал Кучерова главным претендентом на «Харт Трофи» 

RT на русском + ещё 2 14 минут назад
Фото: Reuters
Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвал основных претендентов на приз самому ценному игроку сезона — «Харт Трофи».
Первое место в списке претендентов занял российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который получил 68 баллов. В нынешнем сезоне форвард лидирует в гонке бомбардиров с 72 очками, забросив 21 шайбу и отдав 51 результативную передачу.
Второе место в голосовании у игрока «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона с 58 баллами, а замыкает тройку лучших капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид с 44 баллами.
Среди россиян в десятку были включены также форвард «Вашингтон Кэпитал» Александр Овечкин и голкипер «Тампы» Андрей Василевский.
Ранее передача Кучерова и 26 сейвов Василевского помогли «Тампе» одолеть «Каролину» в НХЛ.
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Хоккей , Коннор Макдэвид , Александр Овечкин , Натан Маккиннон , Андрей Василевский , Никита Кучеров
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