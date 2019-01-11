Овечкин отправил «гиганта» из НХЛ на лавку

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Овечкин силовым приемом отправил «гиганта» из НХЛ на лавку 

Lenta.ru 3 часа назад
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин провел силовой прием против словака Здено Хара в матче с «Бостон Брюинс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео эпизода размещено на YouTube-канале турнира.
Овечкин встретил словацкого защитника соперников силовым приемом. От столкновения Хара опрокинулся прямо на скамейку запасных «Вашингтона». Словак известен внушительными габаритами. Хара, чей рост 2,06 метра, весит 116 килограммов. 33-летний россиянин на девять килограммов легче своего оппонента.
В том же матче Овечкин отметился дублем. Благодаря этому, «Вашингтон Кэпиталс» победил со счетом 4:2.
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Хоккей , Видео , Александр Овечкин
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