Экс-хоккеист Биссонетт: Овечкин — не человек

Бывший хоккеист Пол Биссонетт оценил силовой приём российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина против защитника «Бостон Брюинз» Здено Хары в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Никто не может просто так отправить Здено на скамейку. Овечкин просто не человек», — написал Биссонетт в Twitter-аккаунте своего известного подкаста Spittin' Chiclets. Not just anyone can hit Zdeno Chara into the bench. Alex Ovechkin isn’t human pic.twitter.com/g126Z4HD29— Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) 11 January 2019

Россиянин смог вытолкнуть за борт габаритного защитника, рост которого составляет 206 см.

В этом же матче Овечкин оформил дубль, чем помог своей команде победить со счётом 4:2.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал 16-м игроком в истории, забросившим 700 шайб в НХЛ.