Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-хоккеист Биссонетт: Овечкин — не человек 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: Reuters
Бывший хоккеист Пол Биссонетт оценил силовой приём российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина против защитника «Бостон Брюинз» Здено Хары в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Никто не может просто так отправить Здено на скамейку. Овечкин просто не человек», — написал Биссонетт в Twitter-аккаунте своего известного подкаста Spittin' Chiclets.
Россиянин смог вытолкнуть за борт габаритного защитника, рост которого составляет 206 см.
В этом же матче Овечкин оформил дубль, чем помог своей команде победить со счётом 4:2.
Ранее сообщалось, что Овечкин стал 16-м игроком в истории, забросившим 700 шайб в НХЛ.
RT на русском: последние новости
Свинья из «Ну, погоди!» станцевала стриптиз на матче ВХЛ Панарин признан первой звездой дня в НХЛ Как в России оценили выступление национальной хоккейной команды на МЧМ-2019
Хоккей , Пол Биссонетт , Александр Овечкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подколзин рассказал об эмоциях после матча с США
«Челси» предложил 30 миллионов за игрока «Зенита»
Свинья станцевала стриптиз на матче ВХЛ2
Кличко может вернуться на ринг1
Объявлена первая звезда дня в НХЛ
Видео
00:38
«Дети не плачут по Мамаеву»: жена накинулась на любовницу
Футбол Статьи
00:45
Овечкин отправил «гиганта» из НХЛ на лавку
Хоккей
01:10
«Она сказала „нет“: убийца юной пловчихи объяснился
Летние виды спорта Статьи
00:15
Российский гонщик попал в страшную аварию на финише
Автоспорт
00:24
14-летний футболист из России восхитил соцсети
Футбол
00:58
Свинья станцевала стриптиз на матче ВХЛ
Хоккей
00:57
Украинский футболист сходил в ночной клуб и пожалел
Футбол
01:38
Дзюбе припомнили воровство в раздевалке
Футбол
00:28
Глушакова обвинили в насилии
Футбол
00:39
Спешившие на помощь игроку врачи переехали ему ногу
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение