«Локомотив» одержал победу над «Адмиралом» в регулярном чемпионате КХЛ

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

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