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«Локомотив» одержал победу над «Адмиралом» в регулярном чемпионате КХЛ 

RT на русском + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ярославский «Локомотив» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
В составе ярославского коллектива отличились Андрей Локтионов, Егор Аверин, Кирилл Слепец и Брэндон Козун. У хозяев шайбы забросили Антон Красоткин и Константин Глазачев.
В параллельных матчах хабаровский «Амур» по буллитам уступил череповецкой «Северстали» (2:3), а китайский «Куньлунь Ред Стар» проиграл финскому «Йокериту» (3:5).
Ранее ЦСКА всухую обыграл «Трактор» в матче КХЛ.
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Хоккей , Константин Глазачев , Кирилл Слепец , Антон Красоткин , Андрей Локтионов , Егор Аверин , Брэндон Козун , ХК Амур , Северсталь
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