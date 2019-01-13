От российской звезды НХЛ захотели избавиться

Бобровский уже не нужен «Коламбусу»? Торторелла бросил камень в его огород

В «Коламбусе» вели себя так, как будто инцидент, который случился с Сергеем Бобровским после матча с «Тампой», исчерпан. Российский вратарь в качестве дисциплинарного наказания пропустил один матч, на следующий день тренировался с командой и попал в состав на игру с «Вашингтоном». Но не всё так просто.

Главный тренер «Блю Джекетс» Джон Торторелла ещё пару дней назад говорил, как он хотел поставить Бобровского против «Нэшвилла» (одной из лучших команд Запада). Но с «Предаторз» сыграл Йоонас Корписало и одержал победу, отразив 32 броска из 35.

Торторелле игра Корписало понравилась, и он решил наградить его, доверив и следующий матч. Бобровский же сидел на скамейке и смотрел, как его сменщик делает 33 сейва и со счётом 2:1 ОТ обыгрывает одну из лучших команд Востока — «Вашингтон». Кажется, Сергей был не слишком доволен.

Sergei Bobrovsky seems thrilled to be here 😐 pic.twitter.com/u7qwnaF5yF— Ian Oland (@ianoland) January 13, 2019

Корписало после матча спросили, удивился ли он второму старту подряд. Сначала он даже не понял вопроса, а потом ответил: «Не знаю, я просто двигаюсь от матча к матчу. Вчера мне сказали, что я сыграю с „Вашингтоном“. Играть в хоккей — это здорово, особенно против таких команд, как „Вашингтон“, у них в составе много опасных ребят. Сегодня каждый выложился на 100%, приятно играть за такую команду. Я хорошо себя чувствую. Партнёры мне сегодня помогли, выводили шайбу с пятачка, блокировали броски».

Показательны и слова Тортореллы, который отметил умение Корписало контролировать себя. Что это, если не камень ли это в огород Бобровского, который не смог сдержаться после матча с «Тампой»? И хоть и генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен, и сам Бобровский отрицали какой-то конфликт с Тортореллой, все признаки налицо.

«Корписало это заслужил, у меня не было сомнений, кого ставить сегодня. Я не говорю, что понимаю все вратарские штучки, но Корписало силён в том, что умеет себя контролировать. Такая у него психология — его ничего не отвлекает, ни плохое, ни хорошее, он всегда спокоен. Вот когда он начинает суетиться, в его игре появляются ошибки. Он очень надежён из-за того, как настраивает себя», — сказал Торторелла, при этом ни словом не обмолвившись о Бобровском. Когда его спросили, кто сыграет с «Рейнджерс» (игра состоится сегодня), он тоже не стал отвечать.

Бобровский готов уйти?

Статистика Бобровского — худшая с сезона-2011/12, он пропускает в среднем 2,87 шайбы за игру и отразил только 90,6% бросков, но у Корписало эти показатели даже хуже. Но интересно другое — динамика по месяцам. В октябре Бобровский проигрывал всем подряд, и одержал только одну победу против топ-клуба. В ноябре он показал свою лучшую форму (восемь побед и два поражения, три победы против топ-клубов). В декабре выиграл семь из 12 матчей, но при этом проиграл почти всем сильным соперникам (пять поражений, одна победа). Январь начался для Сергея кошмарно — его дважды меняли, а победа над «Флоридой» не скрасит события, которые произошли в последние дни.

Интересно и ещё одно. Агент Бобровского Пол Теофанос — человек скрытный, который избегает общения с журналистами. Его обычно не видно и не слышно, но перед матчем Теофанос был замечен в отеле Вашингтона, где остановился «Коламбус».

Может, это ничего и не значит, и агент приехал к своему клиенту, чтобы просто обсудить сложившуюся ситуацию и как стоит себя вести. А может, они думают об отмене запрета на обмен? Вкупе с высказываниями Тортореллы, в которых он восхваляет Корписало и намекает на недостаточную выдержку Бобровского, понятно, что «Коламбус» уже готов расстаться с вратарём, который за несколько лет вывел клуб на новый уровень и сделал его постоянным участником плей-офф.

Теперь шайба у Бобровского. Только ему решать, оставаться ли в этой команде до конца сезона, или уйти до дедлайна.