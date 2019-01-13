Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Йокерит» обыграл «Куньлунь» в «регулярке» КХЛ 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Финский "Йокерит" одержал победу над китайским "Куньлунем" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Шанхае, завершилась со счетом 5:3 (2:1, 2:0, 1:2) в пользу "Йокерита". В составе победителей хет-трик сделал Сакари Маннинен (4-я, 22-я и 29-я минуты), по разу отличились Сами Леписте (11) и Джон Норман (52). У проигравших три шайбы забросил Дрю Шор (6, 49, 54).
В следующем матче "Йокерит" 15 января сыграет в гостях с "Адмиралом" из Владивостока, в этот же день "Куньлунь" примет череповецкую "Северсталь".
Последние новости
Разоблачение: шведы о русской подлодке, спасшей девушек Германия ответила США на критику в адрес "Северного потока - 2" Названа причина развода самого богатого человека в мире
Хоккей , Дрю Шор , Джон Норман , Северсталь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская биатлонистка выиграла золото в спринте
Ещенко: Мне не было смысла сливать Карреру
«Северсталь» по буллитам одолела «Амур»
«Локомотив» обыграл «Адмирал»
«Я убегал, но он догнал»: за что убили Тена8
Видео
00:28
Макгрегор раскрыл сказанное Хабибу во время боя
MMA
01:06
Как российские хоккеисты провели игровой день в НХЛ
Хоккей Прочее
02:55
«Я убегал, но он догнал»: за что убили Тена
Фигурное катание Статьи
01:00
Кафельников поразил неожиданным признанием о дочери
Теннис
01:00
За что россиян выгнали с гонки «Дакар»
Автоспорт Статьи
00:38
От российской звезды НХЛ захотели избавиться
Хоккей Статьи
06:22
Загитова оказалась скромнее Медведевой
Фигурное катание Статьи
01:13
Экипаж Каргинова дисквалифицирован с ралли-рейда «Дакар»
Автоспорт
00:52
«Не скули!»: как Конор провоцировал Хабиба во время боя
MMA Статьи
00:38
«Зал и храм»: как Мамаев и Кокорин отметили Новый год
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение