Финский "Йокерит" одержал победу над китайским "Куньлунем" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Шанхае, завершилась со счетом 5:3 (2:1, 2:0, 1:2) в пользу "Йокерита". В составе победителей хет-трик сделал Сакари Маннинен (4-я, 22-я и 29-я минуты), по разу отличились Сами Леписте (11) и Джон Норман (52). У проигравших три шайбы забросил Дрю Шор (6, 49, 54).
В следующем матче "Йокерит" 15 января сыграет в гостях с "Адмиралом" из Владивостока, в этот же день "Куньлунь" примет череповецкую "Северсталь".