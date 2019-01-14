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Хоккейный судья напал на ребенка в Златоусте 

Рамблер + ещё 10 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Хоккейный судья напал на 11-летнего игрока во время турнира в Златоусте. Видео происшествия опубликовал «Лайф».
По информации издания, инцидент произошел в ходе матча златоустинского «Металлурга» с миасским «Спутником» в рамках юношеского первенства Челябинской области.
На видеозаписи, сделанной зрителем, видно, как арбитр средних лет подъезжает к скамейке штрафников, хватает одного из хоккеистов за шлем либо шею и отталкивает вглубь скамейки.
Несколько секунд спустя зрители стали громко звать на помощь. Оператор, подошедший к пострадавшему, успел заснять, сколь тяжело он дышит. При этом, по данным «Лайфа», в результате действий судьи ребенок потерял сознание, упал и разбил губу.
Также издание отмечает, что арбитр набросился на хоккеиста из-за того, что тот ударил клюшкой по борту, недовольный удалением.
«Понятно, что скандал раздули», — заявил сайту 74.ru представитель Федерации хоккея Челябинской области Анатолий Копылов.
По его словам, после распространения видео средствами массовой информации полиция, прокуратура и Федерация хоккея России «задергали» судью и родителей ребенка. При том что последние даже не заинтересованы в шумихе.
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Хоккей , Прочее , Генпрокуратура РФ
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