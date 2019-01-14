Хоккейный судья напал на ребенка в Златоусте

Хоккейный судья напал на 11-летнего игрока во время турнира в Златоусте. Видео происшествия опубликовал «Лайф».

По информации издания, инцидент произошел в ходе матча златоустинского «Металлурга» с миасским «Спутником» в рамках юношеского первенства Челябинской области.

На видеозаписи, сделанной зрителем, видно, как арбитр средних лет подъезжает к скамейке штрафников, хватает одного из хоккеистов за шлем либо шею и отталкивает вглубь скамейки.

Несколько секунд спустя зрители стали громко звать на помощь. Оператор, подошедший к пострадавшему, успел заснять, сколь тяжело он дышит. При этом, по данным «Лайфа», в результате действий судьи ребенок потерял сознание, упал и разбил губу.

Также издание отмечает, что арбитр набросился на хоккеиста из-за того, что тот ударил клюшкой по борту, недовольный удалением.

«Понятно, что скандал раздули», — заявил сайту 74.ru представитель Федерации хоккея Челябинской области Анатолий Копылов.