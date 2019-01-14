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КХЛ назвала лучших игроков недели 

RT на русском + ещё 6 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщила лига на своём официальном сайте.
Лучшим вратарём недели был признан голкипер СКА Игорь Шестёркин. Он не пропустил ни одной шайбы в двух гостевых матчах.
Защитником недели стал игрок «Северстали» Вадим Кудако, набравший три (1+2) очка в трёх победных матчах.
Лучшим нападающим лига признала Антона Бурдасова из «Салавата Юлаев». Он набрал восемь (3+5) очков и привёл команду к четырём победам в четырёх матчах.
Новичком недели стал голкипер «Локомотива» Илья Коновалов, отразивший 93,06% бросков. Его команда выиграла два матча из трёх, сам вратарь отстоял один матч на ноль.
Ранее сообщалось, что СКА одержал восьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Витязь».
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