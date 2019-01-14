Еще один хоккеист НХЛ признался в алкоголизме

27-летний американский форвард "Нэшвилл Предаторз" Остин Уотсон на своей странице в Instagram рассказал о своем пагубном пристрастии к алкоголю, из-за которого у него начались проблемы с семьей.

В июне прошлого года Уотсон был арестован в штате Теннесси по подозрению в домашнем насилии после того, как очевидец сообщил в полицию о конфликте хоккеиста с женой на заправке.

Спустя месяц суд приговорил спортсмена к одному году заключения условно и принудил его посещать 26-недельный курс консультаций с психологом. Руководство НХЛ, в свою очередь, отстранило Уотсона от участия в предсезонных играх и дисквалифицировала форварда на 27 матчей регулярного чемпионата. Однако позднее дисквалификация была сокращена до 18 игр.

"Я борюсь с депрессией и алкоголизмом, начиная с 18 лет. Я сохранял трезвость на протяжение 23 месяцев до середины мая 2018 года, когда я снова начал пить. После событий 16 июня я добровольно вступил в программу реабилитации НХЛ, и теперь я снова веду трезвый образ жизни", — написал Уотсон.

Он подчеркнул, что его поведение в тот день не выдерживало стандартов для игрока "Нэшвилла" и Национальной хоккейной лиги. "Я беру на себя всю ответственность за свою роль в конфликте. Я вынес урок из этой ситуации и предпринял необходимые шаги, чтобы избежать ее повторения в будущем", — отметил хоккеист.

После отбытия дисквалификации Уотсон вернулся на лед и уже провел 29 матчей в составе "Нэшвилла" в текущем сезоне, набрав 8 (6+2) очков.

Осень прошлого года голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Робин Ленер в интервью-исповеди также рассказал о своей пагубной привычке. Он признался, что выпивал по шесть бутылок пива в день и злоупотреблял снотворным. Шведский голкипер успешно прошел курс реабилитации и смог вновь приступить к тренировкам.