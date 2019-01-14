Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский прокомментировал свое возвращение на лед после отстранения по дисциплинарным причинам, передает "Советский спорт".
"Я вернусь к работе и буду делать свое дело, стараться помогать команде выигрывать. У этой команды очень сильный характер, это здорово. Мы двигаемся дальше", — приводит слова хоккеиста пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Напомним, что россиянин был отстранен на один матч в связи с внутренним инцидентом в команде. Сергей пропустил матч против "Нэшвилл Предаторз".
Ранее сообщалось, что хоккеисты "Коламбуса" отпраздновали победный гол Панарина в стиле Кузнецова.