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Бобровский высказался по поводу своего возвращения на лед 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский прокомментировал свое возвращение на лед после отстранения по дисциплинарным причинам, передает "Советский спорт".
"Я вернусь к работе и буду делать свое дело, стараться помогать команде выигрывать. У этой команды очень сильный характер, это здорово. Мы двигаемся дальше", — приводит слова хоккеиста пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Напомним, что россиянин был отстранен на один матч в связи с внутренним инцидентом в команде. Сергей пропустил матч против "Нэшвилл Предаторз".
Ранее сообщалось, что хоккеисты "Коламбуса" отпраздновали победный гол Панарина в стиле Кузнецова.
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