Российский хоккеист отверг водку

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин в Instagram-аккаунте рассказал, что откажется от пожизненного запаса водки, предложенного ему американским баром.

«На водку не решился я. Надо знать, где здесь кодировочный центр, ведь контроль можно потерять над собой», — сказал хоккеист в прямом эфире соцсети.

Алкоголю Панарин предпочел бензин, предложенный ему омским «Авангардом». «Бензин посерьезнее, так что пока Омск!» — отметил он.

Фотография рекламного щита, на котором Панарина просили подписать новый контракт с «Коламбусом» взамен на бесплатную водку, появилась 9 января. Авторы обыграли слухи о том, что российский форвард хочет уйти из команды. Если он не продлит договор, то станет свободным агентом в июле 2019-го.

Вслед за клубом НХЛ «Авангард» разместил рекламный щит с призывом «бросить Огайо и переехать в Балашиху», где выступают омичи. Взамен команда пообещала Панарину близость к Москве, пожизненный запас топлива и борьбу за Кубок Гагарина.