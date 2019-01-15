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Овечкин продолжает переписывать историю НХЛ 

News.ru + ещё 26 8 часов назад
Фото: Ed Clemente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
«Вашингтон» уступил на своём льду «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счётом 1:4 (1:0, 0:3, 0:1).
Единственную шайбу в составе хозяев забросил Александр Овечкин. Она стала для форварда 33-й в сезоне и 640-й в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю 33-летний россиянин догнал Дэйва Андрейчака и занимает теперь 14-е место среди снайперов в истории НХЛ.
Счёт в игре сравнял форвард «Блюз» Иван Барбашев. Его одноклубник и соотечественник Владимир Тарасенко набрал по системе «гол+пас» 2 (1+1) очка. Он помог забить Винсу Данну, а затем отличился и сам.
Ранее News.ru сообщал, что Овечкин 14-й сезон подряд преодолевает планку в 30 шайб. Эта отметка покорилась ему в игре с тем же «Сент-Луисом». Тогда «Блюз» выиграли со счётом 5:2.
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