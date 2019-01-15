Российский хоккеист устроил пьяный дебош и лишился работы

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Ярослав Косов устроил пьяный дебош в казанском отеле. Об этом во вторник, 15 января, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Инцидент произошел 30 декабря. Косов с командой прибыл в Казань на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Ак Барсом», но в заявку на игру не попал. Форвард остался в отеле, а спустя какое-то время устроил дебош, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Косова доставили в ближайшее отделение полиции, в его отношении составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Хоккеиста оштрафовали на 500 рублей и отпустили.

По информации издания, в тот же день «Нефтехимик» отчислил Косова. Официального сообщения по этому поводу сделано не было, но игрок пропал из состава команды на сайте КХЛ.

Отмечается, что это не первый случай нарушения дисциплины со стороны Косова. В мае 2018 года его оштрафовали за вождение в нетрезвом виде после победы «Ак Барса» Кубка Гагарина. В тот момент нападающий выступал за казанский клуб.