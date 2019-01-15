СМИ назвали причину отстранения Бобровского на один матч НХЛ

Стали известны подробности инцидента, ставшего причиной отстранения российского голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского от команды на один матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщает The Athletic, во время выездного матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Бобровский сразу после своей замены ушёл в раздевалку команды, вместо того чтобы остаться на скамье запасных. Главный тренер команды Джон Торторелла послал представителя тренерского штаба за Бобровским, но выяснилось, что российский голкипер уже снял амуницию и принял душ, что сделало невозможным его возвращение на скамейку.

Отмечается, что такие действия Бобровского рассердили Тортореллу, а также разочаровали многих одноклубников, и как следствие после совместного обсуждения и было принято решение об отстранении на один матч.

Ранее Бобровский объяснил, за что «Коламбус» отстранил его на один матч НХЛ.